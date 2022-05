Cela aurait pu se faire il y a quatre ans, cette fois-ci c’est bien parti pour aboutir. Selon une information de RMC Sport, le Camerounais des Piladelphia Sixers Joel Embiid aurait enclenché les démarches administratives pour obtenir la nationalité française et jouer avec l' équipe de France de basket. Nos confrères avancent même qu’un séjour dans l’Hexagone, où le joueur a de la famille, serait dans les tuyaux d’ici à la fin du mois de juin pour finaliser le dossier.

Le règlement FIBA autorisant un seul joueur naturalisé par équipe nationale, cela rendrait possible l’incorporation du meilleur marqueur de la saison régulière en NBA et candidat au titre de MVP dans l’équipe de Vincent Collet. A deux ans des Jeux olympiques de Paris, cette nouvelle a de quoi exciter les fans de basket, qui se prennent à rêver d’une association de luxe avec Rudy Gobert dans la raquette.

Si cela se confirme, il faudra voir comment cette nouvelle sera accueillie par les joueurs de l’équipe de France. En 2018, quand Embiid avait évoqué la possibilité de rejoindre les Bleus, il n’avait pas forcément reçu le meilleur des accueils, Tony Parker et Evan Fournier ne s’étant pas vraiment montré très chauds à l’idée. « Pour moi, jouer pour un pays avec lequel tu n’as pas d’attaches, c’est dérangeant. L’équipe nationale n’est pas juste un challenge sportif. Ce n’est pas contre Joel. Ça me dérange quand les autres sélections le font, c’est donc valable pour les Bleus », avait ainsi dégainé le meneur des Knicks sur Twitter.

Batum confirme, les Bleus s’y préparent

Selon L'Equipe, le pivot des Sixers a relancé l’idée après les JO de Tokyo et sondé certains cadres de l’équipe de France pour connaître leur position sur la question. « Je sais qu’il a personnellement entamé des démarches de naturalisation et qu’il souhaiterait ensuite pouvoir jouer pour la France, a confirmé Boris Diaw, le manager général de la sélection, à nos confrères. Ceci étant dit, nous ne mettons pas la charrue avant les bœufs et nous attendons que ces démarches aboutissent. »

Jvais commencer a jouer 2/3 en EDF moi apparement ya des spots pour l’ete 😂 — Vincent Poirier (@viinze_17P) May 2, 2022

Si rien n’est encore officiel, certains se préparent non sans humour à voir ce monstre de la NBA débarquer en Bleu, à l’image de Vincent Poirier, qui joue au même poste qu’Embiid et qui s’était déjà vu barrer la route par le géant Camerounais lors de son bref passage au Sixers entre décembre 2020 et mars 2021. « Je vais commencer à jouer arrière, ailier en équipe de France moi. Apparemment il y a des spots pour l’été », a ainsi plaisanté l’actuel joueur du Real Madrid.