La partie de Qui est-ce ? se poursuit pour déterminer quelles têtes composeront le prochain gouvernement d’Emmanuel Macron. L’une des interrogations concerne le futur ministre des Sports. Le quotidien L’Equipe a glissé quelques noms jeudi, parmi lesquels la légende du basket Tony Parker, l’ancienne footballeuse Laure Boulleau ou encore l’ancienne tenniswoman Amélie Oudéa-Castéra. Une liste dont il faudra vraisemblablement enlever TP.

L’icône des Spurs a en effet écarté l’idée sur le plateau de BFM Business : « Franchement, je ne pense pas. Je suis très content de ce que je suis en train de faire dans le monde du business. Je suis animé par la transmission, je fais beaucoup de choses pour la nouvelle génération, c’est ce qui m’anime (il ouvrira notamment une deuxième Tony Parker Academy à Saint-Ouen après les Jeux 2024). J’ai envie de redonner à mon pays et je pense que je peux le faire en tant qu’entrepreneur. La politique ? Non, ça ne m’intéresse pas. »

Tony Parker est l'invité du Grand Journal de l'Eco https://t.co/rcPaogamMr — BFM Business (@bfmbusiness) April 28, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Le président de l’Asvel a également été interrogé sur la perspective de remplacer Jean-Michel Aulas à la tête de l’Olympique Lyonnais : « Pour l’instant non, Jean-Michel Aulas est un ami de longue date. On est de la même famille puisque OL Groupe a investi dans mes deux équipes de basket, l’Asvel masculin et l’Asvel féminin. Il compte rester président pendant très longtemps, moi je suis là pour apprendre. J’ai vraiment de la chance d’avoir quelqu’un comme lui pour apprendre le business. » Parker président de l’OL, peut-être, mais pas tout de suite.