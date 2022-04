La succession de Pathé et d'IDG pourrait vite s’accélérer. Six semaines après le communiqué conjoint des deux actionnaires, pour annoncer leur souhait de quitter le capital d'OL Groupe, dont ils détiennent respectivement 19,36 % et 19,85 %, un article du média Bloomberg annonce jeudi que six investisseurs américains et européens auraient déposé des offres auprès de la banque Raine afin de racheter les parts de Pathé et des Chinois d’IDG.

Via un communiqué de presse publié ce vendredi matin, « OL Groupe confirme avoir connaissance du fait que des investisseurs ont manifesté leur intérêt en vue d’une opération permettant le désengagement de Pathé et d’IDG Capital de son tour de table ».

Aulas compte rester à la tête de l’OL à court terme

« Certains d’entre eux ont également manifesté leur intérêt pour participer au renforcement de la structure financière de la société, poursuit le communiqué. La direction générale d’OL Groupe est mobilisée afin de permettre l’aboutissement de ce processus dans les meilleures conditions possibles pour la société et l’ensemble de ses actionnaires. »

Détenteur de 29,75 % du capital d’OL Groupe via la holding Holnest, le président Jean-Michel Aulas compte rester à la tête de l’OL à court terme. « Le projet de renforcement de la structure financière d’OL Groupe, mené sous la direction de Jean-Michel Aulas, s’inscrit dans une logique de continuité et de permanence de la direction », confirme d’ailleurs l’annonce du club ce vendredi, en rappelant que le capital social d’OL Groupe est actuellement composé de près de 59 millions d’actions.

La probable absence de Coupe d’Europe la saison prochaine, un frein ?

Dans leur communiqué de presse du 8 mars, Pathé et IDG précisaient à ce propos qu’ils privilégieraient pour leur succession « les parties souhaitant collaborer avec la direction actuelle, afin de continuer à développer la vision du club et de s’appuyer sur l’héritage de l’Olympique Lyonnais ». Pour rappel, l’OL chiffrait, en août 2016, le montant total de l’investissement du groupe IDG à 100 millions d’euros, pour quasiment 20 % du capital d’OL Groupe.

Quelles conséquences sur l’OL peut avoir l’ouverture de son actionnariat ? https://t.co/ThH6vqTGf4 — 20 Minutes (@20Minutes) March 17, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« A cette occasion, on a eu des chiffres crédibles sur la véritable valeur d’un club comme l’OL, qui serait donc de l’ordre de 500 millions d’euros, expliquait le mois dernier à 20 Minutes l’économiste du sport Jean-Pascal Gayant. Ça avait alors du sens car il y a un centre de formation réputé, et l’OL est surtout propriétaire de son stade valorisé à 400 millions d’euros. C’est la grosse différence entre l’OL et les autres clubs français, dont les actifs sont quasi uniquement immatériels et fragiles, à savoir ses joueurs sous contrat. »

​

Reste à voir si la probable non-qualification européenne de l’OL, actuellement 8e en Ligue 1, refroidira les investisseurs.