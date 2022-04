Malgré la large victoire des Rouge et Noir dimanche après-midi dans le derby face à Lorient, un incident est venu noircir le week-end au Stade Rennais. Samedi après-midi, à l’issue de la rencontre de National 3 opposant la réserve rennaise à celle du Stade Brestois, le directeur du centre de formation, Denis Arnaud, a été agressé physiquement et verbalement par le père d’un joueur au centre d’entraînement de la Piverdière.

Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux avant d’être retirée par la suite, on voit ainsi le père de Noah Françoise, défenseur et capitaine de l’équipe réserve de Rennes, se battre avec le formateur aux abords du terrain. Dimanche, le club breton avait condamné « avec vigueur ce comportement inacceptable ». Il annonce ce lundi qu’une plainte sera déposée « compte tenu de la gravité des faits ». L’ensemble des entraînements de son académie sont également annulés jusqu’à jeudi.

« Une flambée de violence intolérable sur les terrains »

« Dans le contexte actuel où le football professionnel et amateur est victime d’une flambée de la violence intolérable sur les terrains, le Stade Rennais tient à rappeler qu’il a pour vocation de former de jeunes talents, les accompagner vers un épanouissement personnel, et procurer plaisir et émotions à celles et ceux qui aiment le football », indique le club. « En aucun cas, les éducateurs, les dirigeants, les joueurs, les arbitres, les dirigeants et les bénévoles ne doivent pâtir du comportement irresponsable d’une minorité », poursuit-il.

Selon France Bleu Armorique, l’agresseur présumé reprocherait au club le traitement infligé à son fils. Sous contrat jusqu’en 2024, le jeune joueur de 18 ans n’a que très peu intégré le groupe de Bruno Genesio cette saison.