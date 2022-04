Kylian Mbappé n’est pas encore en vacances. Si le PSG est déjà sacré champion de France après son nul samedi face à Lens, l’attaquant parisien a encore le titre de meilleur buteur à aller chercher. Et le match s’annonce serré avec Martin Terrier et Wissam Ben Yedder. Ce dimanche après-midi, l’attaquant rennais a en effet signé son 21e but de la saison lors de la large victoire face à Lorient (5-0), revenant à seulement une unité du natif de Bondy.

Martin Terrier est DEUXIÈME meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 BUTS 💥 pic.twitter.com/VNtdeLxAHc — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) April 24, 2022

Sacré meilleur joueur de Ligue 1 du mois de mars, Martin Terrier marche sur l’eau en ce moment. Déjà au départ de l’action qui a amené au premier but rennais signé Bourigeaud (17e), l’attaquant a doublé la mise deux minutes plus tard d’un sublime plat du pied. Un 21e but qui le fait entrer dans la légende puisqu’il est désormais le meilleur buteur du club breton sur une saison au XXIe siècle, dépassant ainsi la légende Alexander Frei (20 buts en 2003-2004 et 2004-2005). Seul Stéphane Guivarc’h a pour l’heure fait mieux dans l’histoire du Stade Rennais avec 22 buts inscrits lors de la saison 1996-1997.

« Il a pris conscience de son potentiel », selon Genesio

En inscrivant un but pour la 7e rencontre d’affilée, Martin Terrier a également effacé des tablettes Jean Grumellon qui s’était arrêté à six en 1949-1950. Deux records donc qui laissent un peu de marbre l’attaquant rennais. « Je ne pense pas à ça », a-t-il indiqué à l’issue de la rencontre. Plus loquace, Bruno Genesio a tout de même tenu à le féliciter en conférence de presse. « Je suis très content pour lui car il a connu des moments difficiles ici ainsi qu’à Lyon, a souligné l’entraîneur rennais. Il confirme sa régularité et il marque en plus souvent des buts importants ».

Souvent décrié pour son manque de confiance et de constance, Martin Terrier apparaît cette saison transformé, rayonnant dans le jeu au-delà des simples statistiques. « Il a pris conscience de son potentiel qu’il exprime désormais pleinement et il a aussi gagné en maturité », souligne Bruno Genesio. Martin Terrier reconnaît lui aussi qu’il a « franchi un cap » et que son « apport dans le jeu est meilleur qu’en début de saison ».

Il pense « un petit peu » à l’équipe de France

A 25 ans, l’attaquant rennais réalise, et de loin, sa saison la plus prolifique de sa jeune carrière. De quoi lui laisser entrevoir un avenir en équipe de France ? « Ce n’est pas à moi de juger, répond-il. Mais j’y pense un petit peu même s’il y a beaucoup de joueurs de qualités à mon poste ».

Bruno Genesio croit lui aussi à un avenir en bleu pour son attaquant. « Il a le potentiel et il peut espérer, peut-être un jour, faire partie de la présélection ou de la sélection », assure-t-il.