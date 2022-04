On aurait aimé avoir un suspense digne des plus grands films d’Alfred Hitchcock. A la place, on a eu droit à un scénario à la Camping 3, sans grands rebondissements. Il ne manquait donc plus que la date de sortie. Et, ce samedi, après son triste nul au Parc contre Lens, le PSG a été officiellement sacré champion de France de Ligue 1 et remonte sur un trône laissé, la saison dernière, à Lille. Un dixième titre national pour le club de la capitale qui rejoint tout là-haut Saint-Etienne.

Cela ne fera sans doute pas oublier aux supporteurs du PSG l’énorme désillusion en Ligue des champions, mais Paris, avec ce dixième titre, pourra quand même broder une petite étoile sur sa manche. En attendant, on repasse cette saison 2021-2022 du PSG en chiffres. Garanti sans Karim Benzema.

La saison de L1 du PSG en chiffres

0. Comme le nombre de fois où le propriétaire du PSG, l’émir Tamim ben Hamad Al Thani, est venu assister à un match de son équipe au Parc des Princes cette saison. La dernière fois qu’on l’a aperçu dans les tribunes, c’était, de mémoire, en 2019.

1. Même en enlevant tous les buts de Kylian Mbappé, le PSG resterait premier du classement. Kyky a permis, seulement grâce à ses buts, de faire gagner à son club 14 points. Bon, si on enlève tout simplement sa présence sur le terrain, Paris lutterait sûrement avec Metz et Bordeaux pour ne pas descendre en L2.

5. Comme le nombre de matchs où le PSG n’a pas marqué de buts cette saison en L1. C’était face à Monaco, Rennes, Nice (à deux reprises) et Marseille.

6. Comme le nombre de minutes jouées par Arnaud Kalimuendo cette saison avec le PSG, avant d’être prêté à Lens, où il a déjà marqué dix buts en L1. En comparaison, Mauro Icardi a disputé 1019 minutes pour quatre buts marqués.

8. Comme le nombre de poteaux touchés par Leo Messi cette saison. L’Argentin, auteur seulement de quatre buts en L1 avec Paris aurait pu faire gonfler un peu plus le chiffre si la malchance ne s’en était pas mêlée. Ce qui en fait le joueur qui touche le plus les montants cette saison en Europe. C’est le Ballon d’or qui s’envole, ça, Lionel.

8. Comme le nombre de buts inscrits dans les arrêts de jeu. Cela a permis au PSG notamment de battre Metz, Lyon, Angers ou de ramener un nul de Lorient. Paris a également marqué un nombre incalculable de buts après la 85e minute de jeu, au moment où l’adversaire pense le tenir.

21. Comme le nombre de points que le PSG a glanés après avoir été mené cette saison. Un record en Europe. On se rappelle notamment des victoires face à Lyon et Lille, au Parc des Princes, où les hommes de Pochettino ont renversé la situation en toute fin de match. A l’inverse, Paris n’a perdu aucun point après avoir marqué le premier but.

Sergio Ramos aimerait jouer encore trois ans au PSG via @20minutesSport https://t.co/18m0vlO56e — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) April 12, 2022

13.667 En euros, le salaire de Sergio Ramos rapporté au nombre de minutes jouées avec le maillot du PSG cette saison, soit 439 (on a fait le calcul de tête)… L’Espagnol, qui touche environ six millions d’euros nets par saison, n’a été titulaire qu’à cinq reprises à cause d’une multitude de blessures.

124.985. Comme le nombre de protestations de Marco Verratti auprès des arbitres. Pour un joyeux total de 11 cartons jaunes, mais aucune expulsion.

1,4. En million, le nombre de maillots du PSG vendus cette saison, d’après une projection établie par Le Figaro. Selon le site Sportune, le PSG serait devenu l’un des deux clubs qui vend le plus de maillots au monde.