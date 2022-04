La rencontre de Ligue 1 entre le Stade Rennais et le FC Lorient était encore en cours lorsque les pompiers sont intervenus dimanche après-midi dans l’enceinte du Roazhon Park. C’est un spectateur qui a donné l’alerte en signalant que le garde-corps de la tribune Rose (anciennement Mordelles), où sont basés les ultras du Roazhon Celtic Kop, bougeait.

Une quinzaine de sapeurs-pompiers sont alors intervenus vers 14h30. La zone a été interdite au public et les pompiers ont sécurisé le garde-corps avec des sangles, selon le Codis 35, qui a évalué le poids de la structure à environ 12 tonnes.

« Pas de danger immédiat », selon les pompiers

« Il n’y avait pas de danger immédiat. C’était une mesure de protection en attendant une vérification plus complète dans les jours à venir », selon les pompiers. Le garde-corps « n’était pas du tout sur le point de tomber », a par ailleurs précisé le club rennais. « Une fissure a été découverte et par mesure de sécurité, on a sécurisé la zone », a indiqué la même source.

A l’issue du match, le Stade Rennais a largement battu le voisin lorientais (5-0), remontant ainsi sur le podium à quatre journées de la fin du championnat.