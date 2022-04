Cristiano Ronaldo faisait son retour sur les terrains, samedi, cinq jours après l’annonce du décès à la naissance de son fils. Applaudi comme à Anfield par le public d’Arsenal, chez qui se déplaçait Manchester United, le Portugais a inscrit son 100e but en Premier League​. Ce qui n’a pas empêché les Red Devils de s’incliner 3-1 sur la pelouse des Gunners. La 4e place, synonyme de Ligue des champions, s’éloigne de plus en plus pour Manchester.

💯 @PremierLeague goals for @Cristiano!#MUFC | #ARSMUN pic.twitter.com/MnzqSjtmSd — Manchester United (@ManUtd) April 23, 2022

Arsenal, pas tout à fait d’humeur à faire durer le suspense, a rapidement pris ses aises en ouvrant le score à la 3e minute, par l’intermédiaire de Nuno Tavares. Saka a fait le break à la demi-heure de jeu sur penalty, juste avant que Cristiano Ronaldo réponde, deux minutes plus tard. Mais la grinta du Portugais n’a pas suffi à mettre United sur les bons rails, et Xhaka a plié le match à la 70e. Les Gunners sont 4e, juste devant Tottenham, qui compte un match en moins. MU est 6e.