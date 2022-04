Une vidéo d’Anfield qui chante et applaudit, assortie d’un court message. Cristiano Ronaldo a réagi ce jeudi sur Instagram aux images fortes du match Liverpool – Manchester United, mardi soir. Malgré la très forte rivalité entre les deux clubs, le public des Reds avait tenu à témoigner son soutien à l’attaquant des Red Devils, absent lors de ce match après le décès de son fils nouveau-né.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)



« Un monde… Un sport… Une famille globale… Merci, Anfield. Moi et ma famille n’oublierons jamais ce moment de respect et de compassion », écrit le Portugais, qui avait annoncé lundi avec sa compagne Georgina Rodriguez la mort de leur fils, dont la jumelle est née en bonne santé.

Les applaudissements et le You’ll Never Walk Alone avaient retenti à la 7e minute du match finalement gagné par Liverpool (4-0). Une référence au numéro fétiche du quintuple Ballon d’Or.