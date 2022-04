Coup dur pour Paul Pogba. Le milieu de terrain de Manchester United est sorti blessé après moins de 10 minutes de jeu lors du déplacement à Liverpool mardi, en match en retard de la 30e journée de la Premier League.

Titulaire, le champion du monde semblait gêné depuis quelques minutes quand il a quitté le terrain en boitant, sans choc particulier pouvant expliquer la blessure.

Le doublé pour Salah

Il a été remplacé par Jesse Lingard, alors que le score était déjà de 1-0 pour Liverpool, après un but de Luis Diaz dès la 5e minute. Quelques minutes plus tard, Mohamed Salah a ajouté un second but (2-0, 22e). Le reste du match a été lui aussi à sens unique : Sadio Mané a enfoncé le clou à la 67e puis Mohamed Salah s’est offert un doublé (85e, 4-0).

Reste maintenant à connaître la nature exacte de sa blessure. En attendant, avec ce nouveau passage à l’infirmerie, l’international français vit une fin de saison compliquée. Sifflé par une partie des supporters de son club lors du dernier match à Old Trafford, son contrat chez les Red Devils prend fin en juin. L’occasion de tourner la page après une année marquée par les prestations irrégulières et une longue absence pour blessure.