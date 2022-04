Wayne Rooney n’a rien perdu de son efficacité, sauf que désormais elle se manifeste avec des mots et plus avec ses tirs de mules. Invitée sur le plateau de l’émission Monday Night Football sur Sky Sports, l’ancienne gloire de Manchester United l’a prouvé au moment d’évoquer la situation de Paul Pogba dans le nord de l’Angleterre.

« Je crois qu’on est arrivé à un point où il est mieux qu’il passe à autre chose, a-t-il lâché. Si Paul est honnête avec lui-même, il n’a pas eu l’impact qu’il aurait aimé avoir depuis qu’il est revenu à Manchester United. » Difficile de lui donner tort.

Pogba à Man U, Pogboum en Bleu

Rooney est comme tout le monde, au fond, il voit la différence entre le Pogba de Man U, irrégulier et sans réelle emprise sur le jeu, et le taulier qu’il est dès qu’il porte le maillot des Bleus. « Je le regarde jouer pour la France et c’est un joueur complètement différent. Ses capacités, sa vision et son contrôle du jeu sont toujours là avec les Bleus, analyse l’actuel coach de Derby County. Ça n’a pas vraiment marché à United pour lui, et il y a certains joueurs que le club doit laisser partir. »

En fin de contrat en juin prochain, le natif de Torcy est probablement arrivé au même constat et ne devrait vraisemblablement pas poursuivre l’aventure mancunienne la saison prochaine. Suivi par de grands clubs (dont le PSG), Pogba devra faire le bon choix cet été afin de relancer une carrière en club trop irrégulière vu le talent intrinsèque qui est le sien.