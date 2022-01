Lundi 10 janvier

Et si Pogba filait au PSG ?

Natif de Seine-et-Marne, Paul Pogba pourrait retrouver sa région natale dès l’été prochain, selon The Times. Sans surprise, ce ne serait ni au Paris FC, ni au Red Star mais au PSG, qui récupérerait « gratuitement » le champion du monde 2018, en fin de contrat au mois de juin avec Manchester United.

Pour l’instant, le milieu de 28 ans soigne une blessure à la cuisse contractée le 8 novembre lors d’un entraînement des Bleus et ne devrait pas revenir à la compétition avant la seconde moitié du mois de février. Début décembre, Mino Raiola, l’inévitable agent de Pogba, évoquait de « nombreuses offres », sans plus de précisions.

Umtiti, une prolongation à la baisse

Avec un temps de jeu proche de la température moyenne en janvier à Mouthe dans le Doubs et une popularité auprès des Culés à l’avenant, Samuel Umtiti semblait promis à un départ du FC Barcelone. Finalement, l’homme qui a maté la Belgique un soir d’été 2018 a prolongé dans le club catalan, jusqu’en juin 2026. Mais il y a une subtilité : le communiqué officiel annonce « une baisse de salaire concernant l’année et demie » que le défenseur central de 28 ans devait percevoir jusqu’à la fin de son contrat actuel qui arrive à échéance à la fin de la saison prochaine.

✍ [DERNIÈRE MINUTE] Avec la prolongation de contrat de @samumtiti et la réduction de son salaire, le FC Barcelone augmente son 'fair-play' financier et pourra inscrire @FerranTorres20

Le Barça peut remercier son joueur : grâce à « l’effort » consenti par Umtiti, il « augmente son fair-play financier et pourra inscrire Ferran Torres » auprès de la ligue espagnole. Pour le temps de jeu à venir de Big Sam, c’est une autre histoire.

Aston Villa plutôt que Chelsea pour Lucas Digne ?

La cohabitation ne peut plus durer entre Rafael Benitez et Lucas Digne, les frères Gallagher d’Everton, et ce dernier va quitter les Toffees. Un temps pressenti à Chelsea, alors que Newcastle et West Ham sont également intéressés, l’international français (28 ans) pourrait plutôt prendre la direction d’Aston Villa. Le club de Steven Gerrard, qui vient d’accueillir en prêt le milieu barcelonais Philippe Coutinho, serait prêt à lâcher entre 24 et 30 millions d’euros dans l’histoire.