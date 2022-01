Vendredi 7 janvier

Alors que Paris se déplace dimanche chez des Lyonnais mal en point, une rumeur a germé à la vitesse du TGV entre les deux villes : Lucas Paqueta, le meilleur joueur de l’OL, intéresserait le PSG. L’agent du milieu offensif brésilien de 24 ans a toutefois mis les choses au clair, jeudi soir sur RMC Sport : « Ce n’est pas à l’ordre du jour, cela n’existe pas », a asséné Eduardo Uram.

« Leonardo le connaît très bien, depuis Flamengo. Quelqu’un a mis tout cela ensemble pour générer cette spéculation. Mais il n’y a aucun appel. Rien sur mon téléphone, rien à Lyon. » Même pas un petit mail ?

En parlant de milieu offensif brésilien, intéressons-nous au cas de Philippe Coutinho, le joueur dont on n’a jamais su trop quoi penser, tant il peut être génial sur un match et absolument hors du coup lors du suivant. A Barcelone, depuis 2018, Philou a plus souvent coché la deuxième case.

"I don't think you get a nickname as a 𝗠𝗮𝗴𝗶𝗰𝗶𝗮𝗻 if you're not a special footballer." ✨



Steven Gerrard on Philippe Coutinho, who has agreed terms to spend the rest of this season on loan at Villa Park, with an option to buy. 🤝 pic.twitter.com/BFbxhGLxkR