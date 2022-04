L’ATP hausse le ton. L’instance qui gère le circuit pro de tennis n’a que très peu apprécié le communiqué publié mercredi par l’All England Lawn Tennis Club et dans lequel on apprend l’exclusion pure et simple des joueurs russes et biélorusses du tournoi de Wimbledon​, en réaction à la guerre en Ukraine.

« Nous estimons que la décision prise unilatéralement aujourd’hui [mercredi] par Wimbledon […] d’exclure les joueurs russes et bélarusses des tournois sur gazon cette saison est injuste et peut causer un précédent dommageable au tennis », indique l’ATP dans un communiqué. « La discrimination basée sur la nationalité constitue également une violation de nos accords avec Wimbledon aux termes desquels la participation d’un joueur n’est basée que sur son classement. Nous allons maintenant analyser (…) la suite à donner à cette décision », ajoute le texte.