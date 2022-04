Officiellement retirée du circuit professionnel depuis février 2020, Maria Sharapova reste une star, comme le prouvent ses 4,2 millions d’abonnés sur Instagram. C’est d’ailleurs sur ce réseau social que l’ancienne numéro 1 mondiale a annoncé sa grossesse mardi, le jour de ses 35 ans, avec une photo sur la plage, en maillot de bain et le ventre rebondi.

« Manger du gâteau d’anniversaire pour deux a toujours été ma spécialité », écrit la Russe, fiancée depuis décembre 2020 à Alexander Gilkes, un homme d’affaires britannique.

Si sa fin de carrière a été compliquée, entre les blessures et une suspension de 15 mois pour dopage, Sharapova avait auparavant remporté cinq tournois du Grand Chelem (deux Roland-Garros, un Wimbledon, un US Open et un Open d’Australie) entre 2004 et 2014.