La saison 2022 de Benoît Paire n’avait pourtant pas si mal commencé, avec une victoire sur Grigor Dimitrov et une défaite honorable contre Stefanos Tsitsipas au 3e tour de l’Open d’Australie. Mais depuis, c’est la cata absolue, avec 8 défaites de rang au premier tour, si l’on met de côté une victoire sans lendemain dans un challenger à Phoenix début mars. La dernière en date ce lundi face au Sud-Coréen Soon-Woo Kwon 6-4, 6-4.

Une crise de confiance durable

Comme souvent, Paire est rapidement sorti de son match, cassant sa raquette dès son premier jeu de service. Une deuxième raquette brisée après la perte du premier set lui a valu un point de pénalité. L’Avignonnais de 32 ans, qui s’est pourtant battu comme il a pu en défense, a perdu son service à 5-4 à chaque fin de set et n’a passé qu’une 1h27 sur le court, confirmant sa crise de confiance actuelle.

« C’est dur, c’est des moments dans ma tête où je suis fébrile et où le match tourne, avait-il déclaré la semaine passée après un match serré abandonné à l'espoir italien Musetti​. Tu as beau être bien préparé, si tu arrives au match en étant stressé, la pression te rattrape et tu ne te sens pas bien sur le court ». Si Paire a aussi précisé qu’il n’avait « pas envie d’aller voir un psy », le Français est bel et bien plongé dans une longue déprime tennistique depuis la pandémie, même si le retour du public l’an passé à Roland-Garros avait semblé le réconcilier avec la vie sur le circuit. Une satisfaction visiblement prématurée.