Moscou n’a pas tardé à réagir ce mercredi. Pour le Kremlin, il serait « inacceptable » d’interdire aux joueurs et joueuses de tennis russes de participer au prochain tournoi de Wimbledon, en raison de l'invasion russe en Ukraine. Le quotidien britannique The Times indique que les compatriotes de Daniil Medvedev, actuel n° 2 mondial, et Andrey Rublev (n° 8) devraient être privés de la prochaine édition du Grand Chelem londonien, du 27 juin au 10 juillet.

Une telle mesure toucherait aussi les Biélorusses, en raison de la proximité des régimes de Minsk et de Moscou, et ciblerait donc Aryna Sabalenka, 4e joueuse mondiale, ainsi que Viktoria Azarenka, ancienne n° 1, aujourd’hui 18e.

Déjà exclus de la Coupe Davis

Depuis le début de l’offensive russe le 24 février dernier, les joueurs russes et biélorusses ont pu continuer à participer aux compétitions ATP et WTA sous un drapeau neutre. Ce dispositif était censé s’étendre aux trois tournois du Grand Chelem encore à disputer en 2022, tandis que la Fédération internationale (ITF) avait interdit aux équipes des deux pays de participer à la Coupe Davis et à la Coupe Billie Jean King (ex-Fed Cup).

Mais selon The Times, après près de deux mois de pourparlers, les organisateurs de Wimbledon devraient interdire la participation des joueurs russes et biélorusses plutôt que d’adhérer à une solution de compromis proposée par le gouvernement britannique. Ces négociations visaient à ce que ces joueurs signent une déclaration par laquelle ils ne feraient pas de commentaires favorables au président russe Vladimir Poutine. Les organisateurs de Wimbledon estiment que la signature de telles déclarations pourrait avoir un impact négatif sur les familles des joueurs.

Il est probable que cette mesure d’exclusion s’applique à tous les tournois britanniques sur gazon cet été. La Lawn Tennis Association (LTA), qui supervise les principaux tournois de préparation à Wimbledon tels que le Queen's et celui d’Eastbourne, a déclaré la semaine dernière qu’elle suivrait l’exemple de Wimbledon. « Nous pensons que, du point de vue du public et de la mise en œuvre pratique, il faut un alignement [entre le All England Club et la LTA], pour que ce soit vraiment clair et compris », a déclaré Scott Lloyd, directeur général de la LTA. « C’est d’une importance capitale. »

Service minimum pour Medvedev

Les joueurs russes et biélorusses ont été discrets dans leur condamnation du conflit, bien que le Russe Andrey Rublev ait écrit « pas de guerre s’il vous plaît » sur une caméra de télévision lors d’une compétition à Dubaï juste après l’invasion. « Je veux la paix dans le monde entier », s’est contenté de dire Daniil Medvedev, en convalescence après une opération et incertain pour le prochain Roland-Garros.

La Bélarusse Victoria Azarenka, sacrée à deux reprises à l’Open d’Australie, s’est montrée plus franche. « Il est déchirant de voir combien de personnes innocentes ont été affectées et continuent de l’être par cette violence », a déclaré la joueuse de 32 ans en mars. « J’ai toujours vu et vécu les Ukrainiens et les Biélorusses comme des gens amicaux et solidaires les uns des autres. Il est difficile d’être témoin de la séparation violente qui a lieu actuellement », a souligné l’ancienne numéro 1 mondiale.