Une dernière marche avant le Graal. Après son exploit contre l'Italie (0-1), à Palerme, la Macédoine du Nord n'est plus qu'à une victoire de décrocher son billet pour la Coupe du monde au Qatar, à la fin de l'année. Ce qui constituerait une première pour ce petit pays de deux millions d'habitants, qui a disputé son premier match international en 1993, deux ans après la proclamation de son indépendance de l'ex-Yougoslavie. Pour cela, les partenaires d'Enes Bardhi devront battre le Portugal, mardi à Porto.

« Franchement, ça pourrait être l'un des matchs les plus durs et les plus excitants pour nous tous, a déclaré dimanche le milieu offensif de Naples, Eljif Elmas. On aura quatre-vingt dix minutes pour réaliser notre rêve d'enfance, pas seulement le nôtre, mais celui du pays tout entier. Tout simplement, on doit se rendre compte qu'on ne peut pas rater cette chance. »

La légende Cristiano Ronaldo en face

La Macédoine du Nord vise une quatrième victoire internationale consécutive à l'extérieur, mais devra affronter Cristiano Ronaldo qui, à 37 ans, n'aura probablement pas d'autre occasion de participer à un Mondial. « On ne veut pas faire du mal à la carrière de Ronaldo mais on pense qu'on peut gagner contre le Portugal », a commenté l'ailier, passé par Leeds, Ezgjan Alioski.

Le Portugal et la Macédoine du Nord se sont affrontées une seule fois seulement dans le passé, lors d'un match amical en 2012 qui s'était soldé par un nul sans aucun but.