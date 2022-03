C’était attendu, c’est maintenant officiel ! Les supporteurs du MHSC ne pourront pas se déplacer au Matmut Atlantique ce dimanche à l’occasion de Bordeaux-Montpellier, match de la 29e journée de Ligue 1. La préfecture de la Gironde a pris un arrêté « portant restriction de la liberté d’aller et venir des supporteurs du Montpellier Hérault Sport Club » pour cette rencontre.

Ligue 1 : Un bus de supporters bordelais attaqué à Montpellier avant le match, 16 blessés https://t.co/0nduuK7CTh via @20minutesBord pic.twitter.com/bg4lBKyAEm — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) September 23, 2021

Cette décision fait suite aux très graves incidents du match aller le 22 septembre dernier. Un bus de supporteurs bordelais était tombé juste avant le match dans un véritable « guet-apens ». Celui-ci avait alors été attaqué par près de 80 supporteurs montpelliérains « cagoulés et équipés d’armes ». La rixe avait fait 16 blessés dont certains graves. Six supporteurs bordelais avaient été hospitalisés. Une enquête avait été ouverte et les Girondins avaient porté plainte contre X.

Les deux équipes tenteront sportivement de se relancer, entre des Girondins bons derniers de Ligue 1 avec cinq points de retard sur le premier non relégable et des Montpelliérains qui n’ont gagné qu’un seul de leurs sept derniers matchs.