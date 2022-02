On n’arrête plus Rafael Nadal. Le recordman du nombre de titres en Grand Chelem continue sa série d’invincibilité en ce début d’année 2022. L’Espagnol s’est imposé en finale du tournoi d’Acapulco contre Cameron Norrie en deux sets 6-4, 6-4 pour remporter son troisième tournoi de la saison.

Nadal a engrangé sur la côte pacifique son 91e titre, après avoir remporté en 2022 le tournoi de Melbourne et l’Open d'Australie​, où il s’était adjugé seul le record de titres du Grand Chelem (21, soit un de plus que le Serbe Novak Djokovic et le Suisse Roger Federer).

Invaincu depuis août

Sa dernière défaite remonte au 5 août 2021, face au Sud-Africain Lloyd Harris au 3e tour du tournoi de Washington. Il avait ensuite déclaré forfait pour le reste de l’année en raison d’une blessure au pied gauche.