Novak Djokovic, battu lors des quarts de finale du tournoi de Dubaï 6-4, 7-6 (7/4) par le Tchèque Jiri Vesely (123e mondial), perdra sa place de N.1 mondial lundi au profit du Russe Daniil Medvedev, comme pressenti depuis que le Serbe n’a pas pu défendre ses chances à l’Open d’Australie dans les circonstances que l’on sait.

With a minimum of two matches, Jiri Vesely becomes just the *6th* player with a positive H2H vs Djokovic:



Roddick - 5-4

Gonzalez - 2-1

Karlovic - 2-1

Safin - 2-0

Kyrgios - 2-0

Vesely - 2-0 pic.twitter.com/RNc2lUWu5L