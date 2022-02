L’histoire ne dit pas si Alexander Zverev a fêté ça autour d’un café au lait et d’un croissant. L’Allemand s’est imposé mardi contre l’Américain Jenson Brooksby au premier tour du tournoi ATP 500 d'Acapulco, au terme d’un match qui s’est terminé à 4h54 du matin (11h54 heure française), un record dans le tennis professionnel. Le n° 3 mondial (24 ans), l’a emporté au bout de 3 heures et 19 minutes, en trois manches, 3-6, 7-6 (12/10), 6-2.

REMARKABLE 😧@AlexZverev defeats Brooksby 3-6 7-6 6-2 in 3 hours 19 minutes at 4.55am in Acapulco - the latest finish in tennis history!#AMT2022 pic.twitter.com/yn7l3RUaQE