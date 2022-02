Alors que le Canada du Lillois Jonathan David se balade en tête des qualifications de la zone CONCACAF, les Etats-Unis s’accrochent à la deuxième place, devant le Mexique à la différence de buts. Grâce à McKennie, Zimmerman et Pulisic, la Team USA a battu mercredi le Honduras (3-0) et s’est rapprochée d’une qualification pour la Coupe du monde au Qatar.

Organisée à Saint-Paul, au Minnesota, cette rencontre a été disputée selon la presse américaine sous la température la plus froide de l’histoire des matchs de l’équipe nationale : il faisait 1 degré Farenheit au coup d’envoi selon ESPN, soit -17 degrés Celsius… Sans oublier un vent glacial, qui faisait baisser la température ressentie à -25°C. Une alerte météo avait d’ailleurs été lancée, mettant en garde contre des risques d’engelure après 10 minutes passés en plein air…

Ils ont fini par le faire ce match à -20°C entre les Etats-Unis et le Honduras😅



Deux joueurs honduriens sont sortis pour hypothermie mais l'avantage, c'est que l'équipe TV avait préparé un moyen visuelle pour montrer ce qu'il se passait🥶pic.twitter.com/GPlACfgRbm https://t.co/KyWIhNKFLy — Culture Soccer (@CultureSoccer) February 3, 2022

Trois joueurs honduriens, dont le gardien de but, ont été remplacés à la mi-temps. Selon leur fédération, deux d’entre eux ne sont pas revenus sur la pelouse à cause « des conditions climatiques extrêmes ». « Je ne vais pas analyser mon équipe, le match ou les performances de mes joueurs, a déclaré en conférence de presse Hernan Dario Gomez, le manager du Honduras, dernier des éliminatoires et déjà éliminé de la course au Mondial. Ce n’est pas possible et je n’en suis pas capable dans ces circonstances. » « Dans le vestiaire, mes joueurs ont reçu des solutions intraveines. Beaucoup d’entre eux souffrent. »

Merci pour les cagoules

Son homologue américain Gregg Berhalter n’a pas vraiment fait preuve d’empathie : « Nous avons fourni au Honduras et aux arbitres des équipements chauds comme des cagoules pour qu’ils puissent jouer dans de bonnes conditions », a-t-il lancé.

Avant de se lâcher complètement : « Vous savez, quand nous descendons dans ces pays, et qu’il fait plus de 30 degrés, que l’humidité est insupportable, et que les gars se déshydratent, ont des crampes et souffrent d’épuisement dû à la chaleur… C’est la nature de notre compétition. » Merci pour ce moment de compassion, Gregg.