Le PSG tient déjà un bout de finale. Deux buts signés Abdou Diallo et Idrissa Gana Gueye ont envoyé le Sénégal vers sa troisième finale de Coupe d'Afrique des nations en brisant le rêve du Burkina Faso (3-1), mercredi à Yaoundé. Ce sera dimanche contre le Cameroun ou l’Égypte, qui s’affrontent jeudi (20h00), où le Sénégal cherchera sa première couronne continentale.

« Être en finale ne veut pas dire qu’on est les meilleurs, on n’est pas venu pour jouer une finale mais pour en gagner une », a prévenu le sélectionneur Aliou Cissé, « ce sera très difficile contre un grand d’Afrique ».

Arrivé sur le tard en équipe du Sénégal, Abdou Diallo a marqué le premier but (70e) sur une action 100 % charnière centrale, profitant d’une passe décisive un peu involontaire de Kalidou Koulibaly… en retourné acrobatique ! « Gana » a enfoncé le clou après une action décisive de Sadio Mané, une action où le Parisien et le Marseillais Bamba Dieng frappent tous les deux, difficile de certifier lequel a repris le centre de leur N.10, qui a contourné Issoufou Dayo avant de centrer idéalement (76e).

La 3e fois sera-t-elle la bonne ?

La star de Liverpool et du Sénégal a poinçonné lui-même le billet pour la finale d’un délicieux ballon piqué sur un contre (87e), au moment où le Burkina jouait son va-tout. Kamou Malo, le sélectionneur, venait de lancer ses « Étalons » à l’assaut, et l’excellent Blati Touré avait réduit le score… du genou, au bout d’une action initiée par Bertrand Traoré (82e).

Cette deuxième mi-temps emballante, entre les deux derniers coaches « locaux » en lice, a fait beaucoup pour la promotion de la CAN, mais c’est le Sénégalais Aliou Cissé qui retentera sa chance, après avoir perdu la finale de 2002 comme joueur (contre le Cameroun, 0-0, 3 t.a.b. à 2) et celle de 2019 (contre l’Algérie, 1-0) comme entraîneur.

Liesse à Dakar

De nombreux supporters sénégalais ont envahi les rues de Dakar mercredi soir. Une forte clameur a éclaté et envahi Dakar, dès le coup de sifflet final. Un déferlement de foule et des parades de motos et des voitures ont également eu lieu. Les Dakarois, arborant des tee-shirts et drapelets aux couleurs (vert, jaune, rouge) du Sénégal, ont ensuite pris d’assaut les principales artères de la ville, qui à pied, à moto, ou à bord de voitures.

A la place de l’Indépendance, au coeur de la capitale, les supporters criaient « on a gagné, on a gagné », dansaient au rythme des klaxons pour célébrer la victoire. La même ambiance régnait à la fan zone installée au Monument de la Renaissance où plusieurs centaines de supporters s’étaient rassemblés pour regarder le match projeté sur un écran géant.