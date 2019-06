Samuel Eto'o (photo réalisée sans trucage) — Dmitri Lovetsky/AP/SIPA

Le tenant du titre de la CAN va-t-il défendre son titre en Egypte ? Alors que le départ de la sélection du Cameroun est prévu pour jeudi soir, veille du coup d’envoi de la Coup d’Afrique des nations, Eric-Maxim Choupo-Moting​ et ses coéquipiers refusent de prendre leur envol. Les joueurs réclament le versement en amont de leur prime de participation et ne bougeront pas tant qu’il ne sera pas effectif. On parle de 20.000.000 de francs CFA, soit 30.000 euros.

Pour sortir de la crise, Samuel Eto’o a été appelé pour jouer les médiateurs. Mais pour l’heure, l’intervention de l’ancien joueur du Barça ne permet pas de sortir de l’impasse. Une situation qui rappelle la Coupe du monde 2014, pour laquelle les Lions indomptables avaient déjà menacé de ne pas décoller.