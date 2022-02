Quel autre pays du continent africain, en plus de l’Afrique du Sud, participera à la Coupe du monde de rugby 2023 ? Les qualifications africaines pour le Mondial-2023, qui se tiendra en France, auront lieu à Marseille et Aix-en-Provence, du 1er au 10 juillet 2022, ont annoncé mardi les organisateurs de la Coupe du monde de rugby.

« Les huit meilleures nations du continent africain s’affronteront dans le sud de la France, sous la forme d’un tournoi à élimination directe. L’équipe qui remportera la Rugby Africa Cup 2022 se qualifiera pour la Coupe du monde de rugby 2023 (8 septembre-28 octobre) », expliquent-ils dans un communiqué.

Le vainqueur dans la poule du XV de France

Namibie-Burkina Faso, Zimbabwe-Côte d’Ivoire, Sénégal-Algérie et Ouganda-Kenya sont les affiches des quarts de finale de ce tournoi dont le vainqueur de qualification pour le Mondial, pour lequel est déjà qualifiée l’Afrique du Sud, en tant que championne du monde en titre.

Le vainqueur sera versé dans la poule A, avec le XV de France, la Nouvelle-Zélande, l’Italie et l’Uruguay. Le stade Pierre-Delort (Marseille) et le stade Maurice-David (Aix-en-Provence) accueilleront la compétition, divisée en quarts, demies et finale.