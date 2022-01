Le Stade Toulousain, tenant du titre, s’est qualifié ce dimanche pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Europe malgré sa défaite sur tapis vert pour cause de Covid-19, bénéficiant d’autres résultats qui lui ont été favorables. Battu sur tapis vert par Cardiff (28-0), Toulouse était sous la menace d’une élimination, à condition notamment que le Stade Français domine largement ce dimanche les Irlandais du Connacht pour le dépasser au classement, ce qui n'a pas été le cas (victoire 37-31 des Parisiens).

Deux matchs dsputés seulement

Les Toulousains sont 7e de la poule B, devant le Stade français (même nombre de points), et ne peuvent plus être délogés des huit premières places, synonymes de qualification. La rencontre contre Cardiff, programmée samedi, avait été annulée en raison de contaminations au Covid-19 dans les rangs toulousains et le club gallois avait été déclaré vainqueur sur tapis vert.

« Le risque de contamination supplémentaire ayant été jugé trop important, il a malheureusement été décidé d’annuler le match. Par conséquent, le club de Cardiff Rugby s’est vu attribuer le match de la Poule B sur le score de 28-0 avec cinq points de classement, conformément au règlement du tournoi », a indiqué l’EPCR (European professionnal club rugby) dans un communiqué.

Contre l’Ulster ou le Racing en huitièmes

« Une décision inique », selon le président de la Ligue nationale de rugby René Bouscatel, pour qui « l’EPCR (…) décide d’annuler un match en ne respectant pas son règlement. Ce qui décrédibilise ceux qui ont pris cette décision mais également l’organisateur et la compétition en elle-même ». Les Toulousains n’ont disputé que deux rencontres, toutes à l’extérieur, battant Cardiff (39-7) avant de perdre contre les Wasps (30-22). Ils affronteront l’Ulster ou le Racing en match aller-retour les 9 et 16 avril prochain.