Les jours passent, la France ne respire plus et attend des nouvelles de son prince Antoine Dupont, meilleur rugbyman de la planète et plus encore. Coup de bol, Fabien Galthié est là pour rassurer son peuple. Absent du début du stage de prépa pour le Tournoi, le Toulousain « va bien », a affirmé mercredi le sélectionneur du XV de France​.

« Je l’ai eu, on a échangé : il va bien. Il a repris l’entraînement depuis deux semaines. Il souhaitait jouer [contre Cardiff, en Coupe d'Europe] mais le match n’a pas pu se jouer. En plus, il a été contrôlé positif au Covid ensuite. Mais il va bien, il s’entraîne toujours », a confié Galthié en conférence de presse.

Dupont n’a plus joué depuis décembre

« Aujourd’hui, il a un test dans son club et, en fonction des résultats, il jouera ou pas avec le Stade toulousain. Ça, c’est la décision de son manager Ugo Mola et je lui fais confiance pour prendre la meilleure décision pour son équipe et pour Antoine », a-t-il encore expliqué.

Le demi de mêlée de Toulouse (26 ans, 35 sélections), n’a plus joué depuis mi-décembre. Il a repris l’entraînement en début de semaine dernière après s’être ressenti de douleurs à un genou. Initialement convoqué dans la liste des 42 joueurs pour préparer le Tournoi 2022, Dupont avait dû déclarer forfait après avoir été testé positif au Covid-19, en compagnie de plusieurs de ses coéquipiers à Toulouse, dont Romain Ntamack, Cyril Baille, François Cros ou Anthony Jelonch.