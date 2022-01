Mystère… Le meilleur joueur du monde n’a plus été vu sur un terrain de rugby depuis la victoire du Stade Toulousain à Cardiff (7-39), le 11 décembre en Champions Cup. Depuis, il a été question d’un état grippal pour expliquer les absences d’Antoine Dupont. Jusqu’à ce jeudi en conférence de presse, où Ugo Mola a évoqué une blessure au sujet de son demi de mêlée, sans qui les Bleus et les Rouge et Noir ne sont plus les mêmes.

« Pour répondre à une question à laquelle je n’ai pas envie de répondre, je vous dis juste qu’il est blessé », a simplement répondu le manageur toulousain, au sujet de « petits soucis qui ne sont pas forcément très graves ». Avant de renvoyer vers l’équipe de France, « qui va communiquer bientôt ».

Débrouillez-vous avec ça. Il est entendu que Dupont ne fera pas le voyage en Angleterre pour affronter les Wasps, samedi en Coupe d’Europe. Mais après ? Le Tournoi des VI Nations commence le 6 février par la réception de l’Italie à Saint-Denis, et Fabien Galthié communiquera sa liste en début de semaine prochaine.

Rétabli pour le début du Tournoi ?

Selon Midi Olympique, Dupont a reçu une infiltration à un genou pendant les fêtes et devrait être rétabli pour le début du Tournoi. Mais alors, pourquoi autant de cachotteries de la part de Mola, qui devra aussi notamment composer ce week-end, entre deux cas de Covid-19 et blessures, sans Julien Marchand, Charlie Faumuina et Rory Arnold ?