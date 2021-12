L’annonce était aussi cousue de fil blanc qu’un scénario de téléfilm de Noël. Mais ça y est, c’est officiel depuis ce vendredi 14 heures : Antoine Dupont est sacré meilleur joueur de l’année par World Rugby. Depuis la création de ce prix, en 2001, le demi de mêlée du Stade Toulousain et des Bleus n’est que le troisième Français à le recevoir, après un autre n° 9, l’actuel sélectionneur Fabien Galthié (2002), et le troisième ligne Thierry Dusautoir (2011).

Magnifique!



The Men's 15s Player of the Year, in association with @Mastercard, is @FranceRugby superstar @Dupont9A#WorldRugbyAwards pic.twitter.com/kjfHsEBqLP