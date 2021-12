Dix joueurs du Sud sur quinze dans l’équipe de l’année de World Rugby. On pourrait presque croire que la tournée d'automne​ a couronné un hémisphère sud hégémonique face au Nord. Cocasse. Mais l’essentiel est assuré pour la France : Antoine Dupont, grand favori au titre de meilleur joueur de l’année, figure dans un XV dominé par les Sud-Africains (le centre Lukhanyo Am, l’ailier Makazole Mapimpi, le flanker Siya Kolisi, le deuxième-ligne Eben Etzebeth, le talonneur Malcolm Marx) et les Néo-Zélandais (Will Jordan, Beauden Barrett et Ardie Savea).

On compte également un Anglais (le deuxième-ligne Maro Itoje), un Ecossais (l’arrière Stuart Hogg), un Irlandais (le pilier Tadhg Furlong), un Gallois (l’autre pilier Wyn Jones) et deux Australiens (le flanker Michael Hooper et le centre Samu Kerevi). Au total, huit pays sont représentés pour un nombre combiné de sélections de 850 capes.

XV mondial de l’année 2021 selon World Rugby : Stuart Hogg (SCO) – Will Jordan (NZL), Lukhanyo Am (RSA), Samu Kerevi (AUS), Makazole Mapimpi (RSA) – (o) Beauden Barrett (NZL), (m) Antoine Dupont (FRA) – Michael Hooper (AUS), Ardie Savea (NZL), Siya Kolisi (RSA) – Eben Etzebeth (RSA), Maro Itoje (ENG) – Tadhg Furlong (IRL), Malcolm Marx (RSA), Wyn Jones (WAL)