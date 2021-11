2021 sera-t-elle l’année où Antoine Dupont succédera à Thierry Dusautoir dans la très courte liste des Français auréolés du titre de meilleur rugbyman du monde ? Le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain n’en sera en tout cas pas loin, puisqu’il a été nommé dans la liste des quatre joueurs qui peuvent y prétendre cette année. Les trois autres étant le deuxième ligne anglais Maro Itoje, le troisième ligne Michael Hooper et le centre Samu Kerevi, tous deux australiens.

Deux Françaises également nommées

Seuls deux Français – l’ancien demi de mêlée et actuel sélectionneur Fabien Galthié​, en 2002, et donc l’ancien troisième ligne Thierry Dusautoir, en 2011 - ont obtenu jusqu’ici cette distinction, qui avait échu en 2019 au troisième ligne sud-africain Pieter-Steph Du Toit. Deux Françaises, Caroline Boujard et Laure Sansus, ont par ailleurs été nommées pour le titre de joueuse de l’année, avec deux Anglaises, Zoe Aldcroft et Poppy Cleall.