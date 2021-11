Il le disait lui-même : « 2021 n’était vraiment pas [mon] année. » Mathieu Bastareau a déjà subi deux opérations en moins d’un an, la première au genou gauche en décembre 2020, la deuxième à la main droite en septembre. Il en aura deux autres dans les jours qui viennent, à la suite de sa grave blessure contractée à Toulon, quelques minutes après le début du match avec son club du LOU.

Le troisième ligne lyonnais, ballon en main, s’est effondré tout seul, touché aux deux genoux. Après des examens passés lundi, l’ancien centre a dévoilé le verdict, sur ses réseaux sociaux : rupture du tendon quadricipital des deux genoux. « C’est un énorme coup dur », indique Mathieu Bastareaud.

A 33 ans, se pose désormais la question de l’avenir du joueur, alors qu’il n’a disputé que quatre-vingt-cinq minutes de jeu en onze matchs. « C’est un long chemin qui m’attend et je me sais bien entouré par ma famille, mes proches et le club, écrit Basta. Je prendrai le temps qu’il me faut pour revenir à 100 %. Et quant à mon futur, je me laisse un temps de réflexion. »