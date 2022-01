Après les rumeurs, la confirmation. Reportées en raison des contraintes sanitaires et de déplacement entre la France et le Royaume-Uni mi-décembre dernier, les rencontres de la deuxième journée des coupes d’Europe de rugby ne seront finalement pas rejouées et se solderont donc par un match nul.

« L’équipe exécutive de l’EPCR a décidé que la solution appropriée était d’enregistrer des scores nuls de 0-0, avec deux points de classement attribués à chaque club, pour les cinq matchs de Champions Cup et les deux matchs de Challenge Cup en question », ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

L’EPCR a voulu s’éviter un casse-tête au niveau du calendrier

A la veille de ses rencontres, prévues mi-décembre, le gouvernement français avait en effet rétabli l'obligation de « motifs impérieux » pour les voyageurs en provenance et à destination du Royaume-Uni face à « la diffusion extrêmement rapide du variant Omicron ». Sept matchs étaient concernés par ces restrictions de voyage : Bath – La Rochelle, Sale – Clermont, Scarlets – Bordeaux-Bègles, Stade français – Bristol et Toulouse – Wasps en Coupe d'Europe ; Worcester – Biarritz et London Irish – Brive en Challenge.

« Les options de modifier les formats [l’idée de 8es de finale sur un match sec a un temps été envisagée] des tournois et/ou de reprogrammer les matchs ont été discutées en détail par toutes les parties. Cependant, étant donné le calendrier de plus en plus compliqué en raison du Covid-19, il a malheureusement été décidé que le seul choix dans ces circonstances était d’annuler ces matchs », a justifié l’EPCR. La troisième journée de la Coupe d'Europe est quant à elle prévue du 14 au 16 janvier.