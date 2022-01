Il était déjà depuis le 10 décembre dernier, le meilleur joueur du monde. Quarante ans après Jean-Pierre Rives, le dernier Français à l’avoir remporté, Antoine Dupont vient de se voir décerner le prestigieux British Rugby Union Writers' Club qui l’a désigné personnalité de l’année 2021.

A 25 ans, le demi de mêlée du Stade Toulousain succède au directeur du rugby d’Exeter, Rob Baxter. Il était en concurrence avec le capitaine du pays de Galles, Alun Wyn Jones, la nouvelle pépite du rugby anglais, Marcus Smith, la deuxième ligne du XV d’Angleterre dames, Zoe Aldcroft, et le patron de l’association de défense des joueurs du Pacifique, Dan Leo.

The winner is…



🇫🇷 ANTOINE DUPONT 🇫🇷



🏆 @top14rugby champion



🏆 @ChampionsCup winner



🏆 European Player of the Year



🏆 @WorldRugby Men’s Player of the Year



Now @RUWCOfficial Pat Marshall Memorial Award winner - our first French champion since Jean-Pierre Rives in 1981! pic.twitter.com/Rkg1qcKNuu