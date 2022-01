Le Sénégal monte en puissance. Jusqu’ici un peu fade, l’équipe d’Aliou Cissé s’est rassurée en battant la Guinée Equatoriale 3-1 en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Sénégalais rejoignent le Burkina Faso, victorieux de la Tunisie.

Bien accrochés, les « Lions de la Teranga » ont imposé leur supériorité, par Cheikhou Kouyaté (68e) et Ismaïla Sarr (78e), tous les deux sortis du banc du stade Omnisports Amadou Ahidjo. De quoi satisfaire le sélectionneur sénégalais.

Cissé évoque le cas Ismaïla Sarr

« Nous faisons une belle première mi-temps, puis on a eu ce mental pour rester dans le match et marquer ces deuxième et troisième buts, a déclaré Cissé après la rencontre. Maintenant il faut récupérer avant encore un combat face au Burkina Faso. Ismaïla Sarr ? J’ai beaucoup insisté pour qu’il fasse partie de ce groupe, nous nous battons depuis deux mois contre Watford. Il a travaillé, il est bien revenu, mais je ne suis pas sûr qu’il soit déjà capable de commencer en match. On va l’emmener petit à petit, comme on l’a fait aujourd’hui. »