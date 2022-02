Place à l’épisode numéro 20 de la saison 3 de « Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes ». Ce mardi 1er février, nos quatre spécialistes des Canaris débattent du tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France et la réception de Bastia (Ligue 2), le jeudi 10 février à la Beaujoire. Avec l’élimination en 8e du PSG face à Nice, le FCN peut-il rêver de finale ? On sort les boules de cristal…

Dans le deuxième thème de l’émission, focus sur le maître à jouer des Jaune et Vert : Ludovic Blas. Jusqu’où peut-il aller, quelle est sa valeur aujourd’hui ? On en discute dans « Sans contrôle ».

Enfin, au lendemain de la fermeture du marché des transferts d’hiver, nos spécialistes du FC Nantes dressent le bilan du mercato nantais. Un mois de janvier extrêmement calme sur les bords de l’Erdre… Une bonne chose ?

Tous les mardis à partir de 17 heures

Le concept de ce podcast 100 % FC Nantes ? Quatre journalistes sportifs nantais (Hit West, Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes, sans oublier des invités VIP) derrière un micro pour débattre de l’actualité du FC Nantes. Une émission audio proposée chaque mardi à partir de 17 heures sur le site de 20minutes.fr et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).