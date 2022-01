La réponse du berger à la bergère. Invité par le FC Barcelone à quitter « immédiatement » le navire eu égard à l’impossibilité d’un accord entre les deux parties autour d’une prolongation de contrat, Ousmane Dembélé a répondu à son club dans une lettre ouverte. « Cela fait quatre ans que les commérages sur moi s’accumulent et que l’on ment honteusement sur moi avec le seul objectif de me causer du tort, écrit l’international français. Je n’ai jamais répondu mais maintenant, c’est terminé », a écrit le Français, qui ajoute qu’il ne cédera « à aucun chantage ».

Dembouz a notamment mal pris la remarque du directeur du football Mateu Alemany, qui lui reproche de ne plus être impliqué dans le projet sportif du Barça. « J’interdis à quiconque de faire croire que je ne suis pas impliqué dans le projet sportif. Je me suis toujours donné à fond pour mes coéquipiers ainsi que pour l’ensemble des supporters… et ce n’est pas maintenant que cela s’arrêtera », termine Dembélé.