Une leçon de résilience et un match héroïque de plus à ranger dans l’armoire à souvenirs du handball français. Ballottées et malmenées comme jamais par une équipe danoise sûre de ses forces en demi-finale des Mondiaux, les Bleues ont arraché leur qualification après avoir navigué à trois buts derrière jusqu’à la toute fin de match. Un scénario un peu fou qu’Olivier Krumbholz a apprécié depuis son banc de touche, après un match à chercher des solutions qui ne voulaient pas venir.

🏆🤾♀️ Mondial de Handball

🗨️ Estelle Nze Minko : "On a vraiment tout donné. Le résultat est magnifique, on a été au bout de ce qu'on pouvait faire !"#FRADAN #HandAction pic.twitter.com/t4WmFGNHgn — Hand Action (@HandAction) December 17, 2021

« On a souffert énormément dans ce match, les Danoises avaient pris l’ascendant pendant 40 minutes à peu près, on avait du mal dans tous les secteurs de jeu. Elles ont été très bonnes. On a pris le risque de la 1-5, avec une excellente gardienne, une défenseure centrale et une défenseure avancée exceptionnelles. Elle ont certainement un peu stressé, et ça nous a suffi pour passer devant. Mais qu’il était dur, ce match-là ! On a été courageuses, stable jusqu’au bout. En attaque, on a été lucide pour servir Pauletta (Foppa), qui s’est fait matraquer pendant 60 minutes sans que les arbitres ne bougent le petit doigt, ça fait partie du jeu. L’adversaire en finale ? La Norvège est peut-être la meilleure équipe du monde, avec beaucoup d’expérience, et l’Espagne est un poison à jouer, alors je n’ai pas de préférence. »

Une seule certitude, celle qui sortira vivante de cette deuxième demi-finale ne sera pas enchantée de retrouver les championnes olympiques en titre​, souvent sur un fil mais toujours gagnantes en fin de compte.