Dans un Parc des Princes comble et silencieux, les joueurs de l'équipe de France ont observé une minute de recueillement solennelle en hommage aux victimes du 13 novembre 2015, samedi avant d'affronter le Kazakhstan, six ans après les attentats de Paris et Saint-Denis.

Les Bleus, porteurs d'un brassard blanc, se sont regroupés autour du rond central, se tenant par les épaules, tandis que le sélectionneur Didier Deschamps et son adjoint Guy Stéphan se tenaient côte à côte sur le bord de la pelouse, immobiles.

Le Parc s’éclaire pour rendre hommage aux 131 victimes du 13 novembre. Un joli moment suivi d’une marseillaise poignante pic.twitter.com/RfePUYg9yd — J.Laloye (@Zonemixte) November 13, 2021

Une banderole noire reprenant la date des attentats et la devise de la ville de Paris, «13.11.15 Fluctuat nec mergitur», a également été accrochée en tribune Auteuil, où prennent place habituellement les ultras du Paris SG.

«A nos 131 étoiles du 13 novembre»

Le groupe de supporters des Irrésistibles français a ensuite déployé une banderole d'hommage «A nos 131 étoiles du 13 novembre» depuis la tribune Boulogne à la 15e minute de la rencontre, en référence au moment où la première des deux bombes a explosé il y a six ans aux abords du Stade de France, un soir de France-Allemagne en amical. Enfin, de nombreux spectateurs du Parc des Princes ont allumé le flash de leurs téléphones portables au moment où la banderole a été déployée, avant d'entonner la Marseillaise.

Cette rencontre qualificative pour la Coupe du monde 2022 se tient au Parc des Princes six ans jour pour jour après les attaques ayant fait 130 morts et des centaines de blessés à l'intérieur du Bataclan, dans Paris et devant le Stade de France. «C'était une soirée difficile et cela reste un souvenir difficile. Je n'ai pas grand chose à rajouter. Avec la Fédération, on a décidé de mettre nos maillots aux enchères. Les fonds seront reversés au Bleuet de France, pour les victimes d'attentats, de guerre», a commenté vendredi le capitaine Hugo Lloris en conférence d'avant-match.