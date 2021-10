Pas de Kylian Mbappé contre Lille. L’attaquant du PSG, qui souffre d’une infection du nez et de la gorge, a déclaré forfait pour le choc de la 12e journée de Ligue 1 vendredi soir, a annoncé le club ce jeudi. Sa reprise de l’entraînement étant prévue « en début de semaine prochaine », il devrait être disponible pour le match de Ligue des champions à Leipzig, mercredi.

C’est évidemment une mauvaise nouvelle pour Mauricio Pochettino, dont l’équipe patine un peu en ce moment. Dans le flou artistique offensif, Mbappé, auteur de cinq buts et quatre passes cette saison en championnat, est l’attaquant le plus régulier. « Kylian est très important pour nous. Comme il est absent, il y a plusieurs possibilités. Messi peut jouer devant. Mais il y a des alternatives, d’autres joueurs, a déclaré le coach argentin en conférence de presse. On verra quelle sera la décision finale. Comme le dit Pep Guardiola, Messi peut jouer 7, 8, 10, 9… Il peut jouer partout. »

Ramos à l’entraînement la semaine prochaine ?

Seul hic, l’ancien du Barça est incertain. Alors qu’il s’était entraîné normalement les jours suivant le Classique à Marseille, l’Argentin était absent des terrains ce jeudi après avoir ressenti une gêne musculaire. « Il s’est entraîné de façon individualisée. On verra demain [vendredi] s’il peut jouer », a fait savoir l’entraîneur.

Par ailleurs, selon le point médical du jour, le retour à l’entraînement collectif de Sergio Ramos, maintes fois repoussé, « pourra être envisagé dans le courant de la semaine prochaine ». Marco Verratti et Leandro Paredes ne reviendront pas avant plusieurs semaines.