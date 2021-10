La planète gossip sabre le champagne. Après plus d’une semaine de palabre autour de l'affaire Icardi, Wanda Nara, la femme et agente du joueur du Paris Saint-Germain, a annoncé sa réconciliation avec son mari dans un post Instagram. Une nouvelle qui devrait réjouir l’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino, obligé de compter sans son buteur lors du dernier match de Ligue des champions contre Leipzig.

« Après ce qui s’est passé, j’ai été très blessée. Chaque jour, je demandais le divorce à Mauro », a-t-elle écrit en préambule, avant de dévoiler que le couple avait effectivement entamé les démarches pour officialiser leur rupture devant la loi. Mais c’était sans compter sur les talents et la plume de Mauro Icardi, qui a vraisemblablement réussi à retourner la situation au dernier moment, comme on envoie un fax désespéré le dernier jour du mercato.

« Le lendemain, il m’a écrit une lettre comme personne ne m’en avait jamais écrit auparavant : "Je t’ai tout donné et tu as tout, j’espère que tu pourras être heureuse car cela me rendrait heureux". Et c’est là que j’ai réalisé quelque chose : je n’ai rien si je ne suis pas avec lui. Je suis sûr que cette mauvaise passe que nous traversons va nous renforcer en tant que couple et en tant que famille, a-t-elle expliqué. Nos âmes étant fatiguées de pleurer, nous nous sommes librement choisis à nouveau. Je t’aime Mauro ». C’est beau comme un but dans le temps additionnel.