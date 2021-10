Après deux jours de Telenovela digne des « fuegos del amor », les « feux de l’amour » en français dans le texte (pour celles et ceux qui ont pris allemand LV2), et malgré son absence lors des deux dernières séances d’entraînement du PSG, l’attaquant parisien Mauro Icardi​ figure bel et bien dans le groupe qui affronte Leipzig en Ligue des champions mardi soir.

« Il sera dans la liste. Mais il a connu des problèmes personnels qui l’ont empêché de faire les deux derniers entraînements. On verra ce soir [lundi] s’il est dans le groupe pour demain », avait annoncé Mauricio Pochettino lundi après-midi en conférence de presse, avant que l’annonce officielle du groupe ne vienne confirmer cette tendance.

Neymar blessé, Pochettino se résout à prendre Icardi

Empêtré dans ses déboires conjungaux avec sa femme et agent Wanda Nara, l’ancien buteur de l’Inter n’a donc pourtant pas pris part aux derniers entraînements du PSG, ce qui risque de lui porter préjudice si jamais il était amené à entrer en jeu au Parc des Princes mardi soir face aux coéquipiers de Christopher Nkunku.

Mais privé de Neymar, forfait de dernière minute, l’entraîneur du PSG n’a eu d’autres choix que d’appeler Icardi en renfort, et tant pis si celui-ci n’est pas physiquement prêt à assumer le rythme d’un tel match européen. Partant de là, l’histoire voudrait maintenant que le n° 9 parisien offre la victoire au PSG dans les arrêts de jeu, arborant pourquoi pas un tee-shirt « Wanda, si tu reviens j’arrête tout ».