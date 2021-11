France-Kazakhstan EN DIRECT : Mbappé et les Bleus s'amusent, le Qatar est en vue

Ce n’est pas la Coupe du monde qu’on attend le plus, au regard de sa place dans le calendrier et du pays où elle a lieu, mais on sera bien contents d’y être quand même, en novembre prochain, quand il faudra meubler nos longues nuits d’hiver. L’équipe de France, malgré quelques points lâchés ici et là, n’aura pas souffert outre mesure pour se qualifier, à condition de bien finir le travail contre l’équipe la plus faible du groupe, le Kazakhstan. Ce sera au Parc des Princes, dans un stade qui a longtemps réussi aux Bleus​ avant le tremblement de terre bulgare en 1993. Mais c’était la dernière fois que la sélection tricolore manquait une grande compétition, c’est dire le chemin qui a été parcouru depuis. Rendez-vous à 20h45.