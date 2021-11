Vainqueur de Bordeaux samedi soir, le PSG s’est (un peu) rassuré dans le jeu après des semaines de critiques sur le niveau de performance de l’équipe. Si tout est encore loin d’être parfait, les hommes de Mauricio Pochettino ont cette fois-ci proposé quelques séquences intéressantes au Matmut Atlantique. C’était en tout cas l’avis de Kylian Mbappé, interrogé au micro de Canal + après la rencontre.

« On n’a pas tremblé, aujourd’hui, c’était moins dur que d’habitude. On s’est mis à l’aise. Ils marquent à la fin, c’est évitable. Dire qu’on a tremblé, non. On a beaucoup plus tremblé les dernières semaines que là. On a eu des séquences de haut niveau, on a montré notre qualité », a salué l’international français, auteur d’un but et de deux passes décisives pour Neymar samedi.

Mbappé préfère voir le verre à moitié plein

Interrogé sur les critiques de la presse et des suiveurs parisiens sur le faible niveau de jeu de l’équipe depuis le début de la saison, Mbappé n’a pas esquivé. « Ça se respecte, chacun a le droit de donner son opinion », a-t-il expliqué. « Ce n’est toujours pas suffisant par rapport à l’équipe qu’on a, mais on essaye de s’améliorer jour après jour. Les gens pensent qu’on joue mal, moi je pense qu’on ne joue pas très bien en ce moment, a admis le numéro 7. Ce n’est pas aussi alarmant qu’on le pense, mais il faut s’améliorer, bien sûr ».