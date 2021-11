Enfin, c’est officiel ! Six ans après son départ du FC Barcelone, pour un exil doré à Al-Sadd, Xavi Hernandez va revenir dans son club. Le club qatari a annoncé l’information, ce vendredi sur Twitter : « Xavi nous a informés il y a quelques jours de son désir d’aller à Barcelone eu égard à la période difficile que traverse le club de sa ville, nous comprenons et nous avons décidé de ne pas nous mettre en travers de son chemin. »

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X