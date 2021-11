Bien sûr, il y a la réaction en fin de match, avec l’égalisation de Dimitri Payet, qui aurait même pu donner la victoire à l’OM sans une transversale récalcitrante. Mais le nul au Vélodrome (2-2) contre la Lazio Rome ce jeudi soir, le quatrième en quatre matchs de Ligue Europa, laisse surtout un goût amer aux Marseillais, à commencer par leur entraîneur.

« On a été très supérieurs en première période et arriver à la pause à égalité n’était pas forcément juste, a analysé Jorge Sampaoli. En deuxième période, on prend un but très rapide mais l’équipe a lutté jusqu’à la dernière seconde. C’était dur de revenir avec une équipe très expérimentée en face. On a réussi à jouer sans peur mais dans cette compétition, nous n’avons pas eu beaucoup de chance. »

Deux derniers matchs pour se qualifier

La porte des 8es de finale reste toutefois encore « ouverte », comme l’indique le technicien argentin. « On doit gagner nos deux [derniers] matchs. La justice dans le football n’existe pas vraiment. On a été à la hauteur pendant ces quatre matchs, avec du courage et de la personnalité. On doit continuer de la même manière. »

Troisième de son groupe avec 4 points, derrière Galatasaray (8 points) et la Lazio (5), l’OM se rendra le 25 novembre en Turquie, avant de terminer à domicile le 9 décembre contre le Lokomotiv Moscou (2 points), lanterne rouge probablement démobilisée à ce moment-là. Les premiers de poule iront directement en 8es, les deuxièmes passeront par un barrage, les troisièmes joueront aussi un barrage, mais pour la Ligue Europa Conférence. Les derniers seront éliminés.