Quelques heures à peine après que Didier Deschamps a pris le temps d’évoquer la mauvaise passe traversée par Presnel Kimpembe, la cellule médicale de l' équipe de France nous a annoncé le forfait de dernière minute du joueur parisien. « Blessé à la cuisse gauche et contraint de déclarer forfait pour le rassemblement de novembre, le Parisien est remplacé par le Barcelonais Clément Lenglet », indique le communiqué publié jeudi soir.

« Les examens médicaux qu’il a passés ce jeudi au lendemain de la rencontre de Ligue des champions entre le Paris-SG et le Red Bull Leipzig ont laissé apparaître une lésion aux ischio-jambiers de la cuisse gauche », précise-t-on du côté des Bleus. Or, que nous disait justement Didier Deschamps au sujet du titi parisien ? Qu’il faisait « partie de ces joueurs qui enchaînent tous les matchs, peut-être même un peu trop ».

#Kimpembe, forfait pour les Bleus, en 2021 :



L1

29 matchs joués sur 33 / 26 en intégralité.



C1

10 matchs joués sur 10 / 10 en intégralité.



Bleus

12 matchs joués sur 14 / 12 en intégralité.



57 matchs possibles, 51 joués, 48 en intégralité.



5160 minutes possibles, 4449 jouées. pic.twitter.com/nQXcxicRyC — Timothé Crépin (@T_Crepin) November 4, 2021

Doux euphémisme de la part du sélectionneur puisque, tenez-vous bien, Kimpembe a joué l’intégralité des 17 matchs du PSG depuis le début de la saison (dont 16 en tant que titulaire), auxquels il faut ajouter trois matchs avec l’équipe de France, contre l’Ukraine, en Finlande et face à l’Espagne en finale de la Ligue des nations (DD l’avait laissé souffler en demie contre la Belgique). Or, quand on voit le niveau d’engagement que met le soldat parisien quand il est sur le terrain, on se dit que cette blessure était malheureusement inévitable.