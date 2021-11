OM – Lazio Rome EN DIRECT : Les Marseillais rattrapés contre le cours du jeu juste avant la mi-temps... Suivez cette rencontre avec nous

Et bonsoir tout le monde et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre ce match entre l'Olympique de Marseille et la Lazio Rome. Que dis-je, ce choc du groupe E déjà « capital » dans cette Ligue Europa, selon les mots de Jorge Sampaoli, pour les Marseillais. Ils ne comptent que trois points après trois matchs, même si l’entraîneur estime que son équipe « n’a pas les points qu’elle mériterait ». Un « match encore plus vital que celui contre Galatasaray », pour espérer accrocher une première place qualificative pour les 8e de finale, ou une seconde pour disputer une sorte de barrage. Les Marseillais pourront compter sur leurs meilleurs joueurs, à trois jours d’affronter le FC Metz, avant dernier de Ligue 1. Et sur leurs supporters puisque près de 60.000 personnes sont attendues, dont 10.000 enfants dans le virage nord, l’une des meilleures affluences pour un match européen au stade Vélodrome.

Mais face aux Marseillais, la Lazio Rome, considérée comme la meilleure équipe du groupe, doit aussi gagner puisqu’ils ne sont que seconds du groupe, avec quatre points, derrière Galatasaray. Leur meilleur attaquant, Ciro Immobile est incertain pour ce match à cause de maux de ventre et de douleurs au genou. Bonne nouvelle pour l’OM puisqu’ils avaient fait mal à la défense olympienne au match aller il y a 15 jours (0-0). Malheur au perdant ce soir, même s'il restera deux matchs pour continuer d'espèrer.

» Suivez cette rencontre en direct avec nous à partir de 20h30