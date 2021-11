Place à l’épisode numéro 10 de la saison 3 de « Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes ». Ce mardi, nos quatre spécialistes des Canaris reviennent sur la défaite concédée dimanche à Montpellier, sans le maître à jouer Ludovic Blas. Le FCN est-il capable de jouer sans son numéro dix ? Roli Pereira, qui l’a suppléé dans l’Hérault, a-t-il été à la hauteur ? Charles Traoré, lui, a encore souffert, pire, il met en difficulté ses partenaires. Accusé Traoré levez-vous !

Dans le deuxième thème de cet épisode, nos quatre spécialistes font un focus sur le banc des Canaris. Est-il assez profond ? Pourquoi les remplaçants ne marquent-ils jamais ? Pourquoi les jeunes cirent-ils la banquette ? Et vous, qu’en pensez-vous ?

Enfin, dans le troisième thème de ce podcast, focus est fait sur l’actualité judiciaire de Waldemar Kita, soupçonné de fraude fiscale. Une information judiciaire a été ouverte et un juge d’instruction a été nommé. Que risque-t-il ? Quelles conséquences une éventuelle condamnation pourrait-elle avoir sur le FC Nantes ?

